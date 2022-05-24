В России банки стали доплачивать за размещение долларов на рынке

РБК: в мае российские банки стали доплачивать за размещение долларов на рынке

В мае в России для банков изменились условия размещения долларов на внутреннем рынке, следует из данных Мосбиржи. Ставки по однодневным своп-сделкам в долларах оказались выше основного рублевого бенчмарка, ставки RUONIA, пишет РБК.

По информации издания, российские банки стали доплачивать за размещение долларов на рынке. Разница между двумя индикаторами, или долларовый овернайт базис, была отрицательной в течение восьми торговых дней начиная с 29 апреля. Это стало уникальной ситуацией, ничего подобного на российском рынке не было примерно десять лет.

При этом в среднем с конца апреля спад между RUONIA, который отражает стоимость необеспеченных межбанковских кредитов «овернайт», то есть стоимость денег для банков на краткосрочном рынке, и вмененной рублевой ставкой по долларовым обменам оказался на уровне примерно в минус 40 базисных пунктов, в некоторые дни достигает почти минус 80 базисных пунктов.

«В настоящее время идет подстройка финансовой системы и экономики к новым условиям», — сказал представитель Центробанка в ответ на вопрос издания, можно ли считать такую ситуацию нетипичной.

Серьезное ослабление рубля представляет угрозу для российского бюджета, причем нынешний уровень, отмечают эксперты, уже можно назвать критическим. Центробанк предпринимает попытки ослабить давление на рубль, за последнее время был повышен месячный порог по выводу средств за рубеж — с 10 тысяч до 50 тысяч долларов, а также разрешена свободная продажа валюты, за исключением долларов и евро.