Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог назвала опасность хлеба для некоторых людей

Врач Соломатина: дрожжевой хлеб вреден для людей с болезнями ЖКТ

Фото: Pixabay

Диетолог Елена Соломатина попросила некоторые группы людей отказаться от употребления в пищу дрожжевого хлеба и назвала опасности, которые представляет для них этот продукт. Ее слова приводит издание News.ru.

Такой хлеб, рассказывает она, не подойдет людям с аллергией на дрожжи, а также тем, у кого имеются проблемы с нарушением микрофлоры кишечника. «У подверженных метеоризму людей, как правило, непереносимость многих продуктов с содержанием клетчатки. Дрожжевой хлеб не полезен и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: панкреатит, язва желудка», — добавила врач.

Дрожжевой хлеб, особенно черный, из цельного зерна, ржаной, при болезнях ЖКТ вреден, так как он может вызвать обострение, предупредила диетолог. «Таким людям прописывают специальную диету, из которой хлеб исключается», — заключила Соломатина.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021

Ранее диетолог Марина Хоркавая предупредила, что традиционная окрошка на квасе может быть опасна для некоторых людей. Эксперт объяснила, что сочетание кваса с картофелем повышает аппетит, поэтому окрошку лучше не есть во время похудения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Игоря Додона задержали по подозрению в госизмене
Сотрудникам ушедших из России компаний перечислили положенные выплаты
Азербайджан, Грузия и Турция договорились о создании парламентской ассамблеи
Ветеран спецназа США назвал бои на Украине самыми ожесточенными в своей жизни
Раскрыто содержимое сумки Елизаветы II
Пушилин сообщил о начале штурма Красного Лимана
Диетолог назвала худеющим оптимальное число приемов пищи в день
Свергнутый премьер Пакистана объяснил визит к Путину в день начала спецоперации
Россиянка избила табуреткой и прижгла сына утюгом за прогулку без спроса
В РПЛ смягчат лимит на легионеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.