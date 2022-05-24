Диетолог назвала опасность хлеба для некоторых людей

Врач Соломатина: дрожжевой хлеб вреден для людей с болезнями ЖКТ

Диетолог Елена Соломатина попросила некоторые группы людей отказаться от употребления в пищу дрожжевого хлеба и назвала опасности, которые представляет для них этот продукт. Ее слова приводит издание News.ru.

Такой хлеб, рассказывает она, не подойдет людям с аллергией на дрожжи, а также тем, у кого имеются проблемы с нарушением микрофлоры кишечника. «У подверженных метеоризму людей, как правило, непереносимость многих продуктов с содержанием клетчатки. Дрожжевой хлеб не полезен и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: панкреатит, язва желудка», — добавила врач.

Дрожжевой хлеб, особенно черный, из цельного зерна, ржаной, при болезнях ЖКТ вреден, так как он может вызвать обострение, предупредила диетолог. «Таким людям прописывают специальную диету, из которой хлеб исключается», — заключила Соломатина.

Ранее диетолог Марина Хоркавая предупредила, что традиционная окрошка на квасе может быть опасна для некоторых людей. Эксперт объяснила, что сочетание кваса с картофелем повышает аппетит, поэтому окрошку лучше не есть во время похудения.