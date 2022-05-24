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Польша обвинила Германию в нарушении обещания по танкам

Президент Польши Дуда обвинил ФРГ в срыве поставок танков Leopard

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда обвинил власти Германии в срыве поставок танков Leopard. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

Речь идет о танках Leopard, которые Берлин обещал направить взамен поставляемых Варшавой на Украину. «Мы предоставили Украине большое количество танков, потому что считаем, что это наша ответственность как соседа», — заявил Дуда. Издание отмечает, что это ослабило собственный военный потенциал Польши и истончило ее запасы. Кроме того, Варшава надеялась на поддержку со стороны НАТО, а также со стороны США и Германии.

В связи с этим польский лидер выразил разочарование, что правительство ФРГ нарушило данное обещание о помощи.

Ранее Дуда заявил, что в настоящее время Польша делает все для помощи Украине в отражении «российской агрессии». «Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», — спрогнозировал глава государства.

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Ксения Назарова
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