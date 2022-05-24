Популярная европейская страна сняла все ограничения на въезд туристов

Бельгия сняла все ограничения на въезд туристов с 23 мая

Власти Бельгии сняли все ограничения на въезд туристов из третьих стран с 23 мая. Об этом сообщает портал Schengenvisainfo со ссылкой на заявление Федеральной государственной службы Бельгии (FPS).

Теперь путешественники из государств, не входящих в Евросоюз, могут посетить королевство с туристическими целями. Въехать в Бельгию можно без сдачи ПЦР-тестов и прохождения карантина.

Кроме того, власти популярной европейской страны отменили требование о заполнении анкеты Passenger Locator Form перед полетом и предъявлении сертификатов о вакцинации на границе.

Ранее в мае Испания смягчила правила въезда для туристов из третьих стран, в том числе россиян. Теперь путешественникам не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, достаточно показать отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда.