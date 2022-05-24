Оценена вероятность эпидемии из-за оспы обезьян

Биолог Зверев допустил лабораторное происхождение оспы обезьян

Вспышка оспы обезьян не сможет перейти в эпидемию, заявил научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, биолог Виталий Зверев, пишет ТАСС.

По его словам, вспыхнувшее в настоящее время в Европе заболевание не сильно опасно. «Оспа обезьян вызывает гораздо более легкое течение заболевания, чем вирус натуральной оспы. Я думаю, что в ближайшее время разберутся и погасят эту вспышку», — оценил вероятность эпидемии специалист.

Зверев объяснил, что изначально болезнь нашли у земляных белок, которые заразили обезьян. Затем заболели люди. Эксперт допустил лабораторное происхождение оспы обезьян. «Либо кто-то привез экзотическое животное из Африки, группа людей, которая заразилась и потом разнесла в несколько стран», — отметил он.

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем при длительном контакте.