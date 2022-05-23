В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи оспы обезьян

В Роспотребнадзоре заявили, что оспа обезьян может передаваться воздушно-капельным путем

Оспа обезьян, вспышки которой сейчас наблюдаются в странах Европы, может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем при длительном контакте. О таком пути передачи инфекции рассказали в Роспотребнадзоре.

«Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте», — говорится в сообщении.

Кроме того, есть вероятность заразиться при контакте с поврежденными участками кожи заболевшего человека, различными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения инфицированного.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Николай Никитин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что самым действенным способом защиты от оспы обезьян будет усиление санитарного контроля для тех, кто прибывает из Центральной Африки.

Оспа обезьян схожа с натуральной оспой, о победе над которой было официально объявлено в 1980 году. Большинство зараженных оспой обезьян выздоравливают в течение нескольких недель, но в редких случаях она приводит к летальному исходу. Последняя из известных вспышек оспы обезьян произошла в Нигерии в 2017 году — тогда выявленные случаи были первыми в стране за 40 лет.