Россиянам назвали лучший способ защиты от вируса оспы обезьян

Вирусолог Никитин назвал усиление санитарного контроля способом защиты от оспы обезьян

При оспе обезьян привычные способы защиты от вирусных заболеваний малоэффективны. Самым действенным профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Николай Никитин в беседе с «Лентой.ру» назвал усиление санитарного контроля для прибывающих из Центральной Африки.

Профилактика оспы обезьян

Маски, социальная дистанция, антисептики и регулярное мытье рук для предотвращения заболевания оспой обезьян не играют роли, считает биолог. Это связано с особенностями передачи вируса.

Просто так по первому чиху, как говорится, заразиться невозможно. Нужен длительный тесный контакт с человеком. Именно поэтому случаев заражения оспой обезьян так мало, поскольку этот вирус не человеческий, и чтобы заразить человека нужен довольно продолжительный контакт с зараженным Николай Никитин доктор биологических наук

«Тут бессмысленно рекомендовать какие-то профилактические меры, поскольку это немного другая история, нежели COVID-19. Сам вирус между животными, а это обезьяны, белки, луговые собачки, африканские крысы, передается как воздушно-капельным путем, так и контактно. У человека это в первую очередь контактный путь. Что касается профилактических мер, если этот вирус появится в России, бесполезно что-то делать. Нужно в первую очередь расслабиться», — объяснил специалист.

Как распространяется оспа обезьян в мире

Оспа обезьян начала распространяться в Европе с начала мая. Первый случай был выявлен 7 мая в Великобритании у вернувшегося из Нигерии. Позже вирус стали фиксировать в других странах Европы, Америки, а также в Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет ситуацию атипичной, поскольку большинство заболевших не ездили в страны, где распространена оспа обезьян. 22 мая в мире насчитывалось 92 случая.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России вирус не выявлен. По словам Николая Никитина, широкое распространение маловероятно.

Даже если оспа здесь появится, количество случаев заражения даже в самых худших прогнозах не будет превышать сотню человек Николай Никитин доктор биологических наук

«За последние 20 лет все основные случаи заболевания происходят в Африке. Это легко объясняется, потому что Африка — это место, где обитает много тропических животных, в том числе обезьян, белок, луговых собачек, африканских крыс. Они все заражаются вирусом натуральной оспы и прекрасно переносят ее друг другу. Там наблюдается большое количество этих вспышек, в другие страны они поступают только с туристами либо с животными, которых привезли в зоопарки или для продажи в зоомагазинах. Риск того, что это заболевание появится у нас в стране, максимально минимальный», — сказал доктор биологических наук.

Николай Никитин считает, что предотвратить появление оспы обезьян в России поможет усиление пограничных санитарных мер.

«Если мы говорим об относительно недавней вспышке 2003 года, которая не относится к Африке, она произошла в США. Ребенок заразился от луговой собачки, которую родители купили в зоомагазине. А эти луговые собачки долгое время контактировали с африканскими крысами, которых привезли из Африки и не проверили на наличие вирусной инфекции. Второй путь, основной, которым привозят вирус из Африки, — это туризм. Если усилить санитарный контроль над приезжающими из стран Центральной Африки, вероятность заразиться минимальна», — отметил вирусолог.

Вакцинация

Вирус оспы обезьян — это близкий родственник вируса натуральной оспы, той самой оспы, которой люди болели до 1980 года. Это первая в истории вирусная инфекция, от которой полностью избавились благодаря вакцинации, рассказал вирусолог. Сейчас привиться от оспы в России нельзя, однако в стране есть запасы препарата на случай вспышки заболевания, отметил Николай Никитин.

Массовой вакцинации не потребуется. Как мы видим сейчас, люди заболевают в небольших количествах. Ограничена передача вируса, он не такой заразный Николай Никитин доктор биологических наук

«Существующая вакцина не применяется с 80-х годов, поскольку вируса в нашей популяции нет. Но если это необходимо, в нашей стране есть большой запас этой вакцины, потому что есть риск нового возникновения, например, из-за таяния ледников или возможных биотеррористических угроз. Можно будет вакцинировать в короткий срок людей, которые окружают больного человека, и медицинский персонал, потому что он непосредственно контактирует с больным. На данный момент эта вакцина не выпускается, максимум ею могут прививать военных, если в этом существует крайняя необходимость. Доступа гражданских лиц к этой вакцине не существует», — заключил специалист.

По данным ВОЗ, среди симптомов оспы обезьян жар, сильная головная боль, боль в спине и мышцах, сильная слабость, сыпь, а также воспаленные лимфоузлы, которые отличают ее от многих других похожих заболеваний. Пациенты выздоравливают в течение двух-четырех недель, но бывают и летальные случаи.

Ранее британские медики рекомендовали людям, контактировавшим с больными оспой обезьян, самоизолироваться на 21 день.

