Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Вирусолог сравнил оспу обезьян с коронавирусом

Вирусолог Альтштейн заявил, что нет необходимости в вакцинации от оспы обезьян

Фото: Christine Uyanik / Reuters

Опасность от заболевания оспой обезьян есть. В случае, если заражение произошло от контакта с животным, то летальность может составить десять процентов. Если заболевание передалось от человека к человеку, то риск значительно уменьшается — летальность составляет от одного до трех процентов. Так оценил ситуацию главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. В разговоре с «Лентой.ру» вирусолог сравнил оспу обезьян с коронавирусом.

Медленное распространение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об увеличении числа случаев заражения людей оспой обезьян. Еще в одной стране, Австрии, был выявлен первый предполагаемый случай заражения. На данный момент 92 случая подтверждены лабораторно, в отношении 28 — проводится исследование.

Если человек заболел, то болезнь эта достаточно опасная. Есть вероятность даже умереть

Анатолий Альтштейнвирусолог

«Если заражение произошло от прямого контакта с животным, то летальность может быть даже до десяти процентов. А когда вирус начинает распространяться от человека к человеку, то летальность невысокая, от одного до трех процентов, и число случаев небольшое», — сообщил Альтштейн.

При этом вирусолог не видит оснований для введения вакцинации от оспы обезьян, как при пандемии COVID-19.

«Сейчас необходимости делать вакцину нет. Нужно терпеливо ждать. На сегодняшний день в мире только 92 случая этой оспы. Распространение идет достаточно медленно», — сказал он.

Опасность, что произойдет пандемия, как с коронавирусом, настолько незначительная, что применять вакцинацию сейчас не нужно

Анатолий Альтштейнвирусолог

Анатолий Альтштейн уверен, что ситуация с оспой обезьян держится на контроле. «За этой ситуацией ведет наблюдение Всемирная организация здравоохранения. Наш Роспотребсоюз озабочен, чтобы к нам не привезли эту болезнь. Это все, как говорится, под контролем. Но сейчас вакцинировать людей не нужно», — считает он.

Вакцина есть

Вирусолог убежден, что в случае критического распространения вируса, который пока не представляется, вакцина от натуральной оспы может подойти.

«Этот вирус обезьян очень похож на вирус натуральной оспы, особенно по своим поверхностным белкам. Поэтому вакцина, которую принимают от натуральной оспы, годится и для борьбы с оспой обезьян. Только здесь нужно иметь в виду, что вакцина применяется для профилактики болезни, а не для лечения», — рассказал Альтштейн.

Он сообщил, что в некоторых регионах такая вакцина давно применяется. «В случае с оспой обезьян вакцину от натуральной оспы применяют в Африке. Там есть районы, где довольно часто возникают случаи заболевания. Во всем остальном мире большого числа случаев оспы не бывает, поэтому против этого заболевания не вакцинируют», — заключил вирусолог.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что всем следует беспокоиться из-за распространения оспы обезьян.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
В Британии сообщили о подготовке Украины к наступлению со стороны Белоруссии
Зеленский присвоил польскому городу звание «спасителя»
Названа самая выгодная валюта для инвестиций
В Польше предложили Норвегии поделиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Вирусолог сравнил оспу обезьян с коронавирусом
Военно-транспортная авиация США начала завозить в страну детское питание
Вирусолог оценил возможность использования вируса оспы обезьян как биооружия
Названы 13 неочевидных укрепляющих зубы продуктов
Полковника элитных войск Ирана застрелили в собственном автомобиле
Москвичи вспомнили о работе палаток с выпечкой в переходах метро
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.