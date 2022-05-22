Вирусолог Альтштейн заявил, что нет необходимости в вакцинации от оспы обезьян

Опасность от заболевания оспой обезьян есть. В случае, если заражение произошло от контакта с животным, то летальность может составить десять процентов. Если заболевание передалось от человека к человеку, то риск значительно уменьшается — летальность составляет от одного до трех процентов. Так оценил ситуацию главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. В разговоре с «Лентой.ру» вирусолог сравнил оспу обезьян с коронавирусом.

Медленное распространение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об увеличении числа случаев заражения людей оспой обезьян. Еще в одной стране, Австрии, был выявлен первый предполагаемый случай заражения. На данный момент 92 случая подтверждены лабораторно, в отношении 28 — проводится исследование.

Если человек заболел, то болезнь эта достаточно опасная. Есть вероятность даже умереть Анатолий Альтштейн вирусолог

«Если заражение произошло от прямого контакта с животным, то летальность может быть даже до десяти процентов. А когда вирус начинает распространяться от человека к человеку, то летальность невысокая, от одного до трех процентов, и число случаев небольшое», — сообщил Альтштейн.

При этом вирусолог не видит оснований для введения вакцинации от оспы обезьян, как при пандемии COVID-19.

«Сейчас необходимости делать вакцину нет. Нужно терпеливо ждать. На сегодняшний день в мире только 92 случая этой оспы. Распространение идет достаточно медленно», — сказал он.

Опасность, что произойдет пандемия, как с коронавирусом, настолько незначительная, что применять вакцинацию сейчас не нужно Анатолий Альтштейн вирусолог

Анатолий Альтштейн уверен, что ситуация с оспой обезьян держится на контроле. «За этой ситуацией ведет наблюдение Всемирная организация здравоохранения. Наш Роспотребсоюз озабочен, чтобы к нам не привезли эту болезнь. Это все, как говорится, под контролем. Но сейчас вакцинировать людей не нужно», — считает он.

Вакцина есть

Вирусолог убежден, что в случае критического распространения вируса, который пока не представляется, вакцина от натуральной оспы может подойти.

«Этот вирус обезьян очень похож на вирус натуральной оспы, особенно по своим поверхностным белкам. Поэтому вакцина, которую принимают от натуральной оспы, годится и для борьбы с оспой обезьян. Только здесь нужно иметь в виду, что вакцина применяется для профилактики болезни, а не для лечения», — рассказал Альтштейн.

Он сообщил, что в некоторых регионах такая вакцина давно применяется. «В случае с оспой обезьян вакцину от натуральной оспы применяют в Африке. Там есть районы, где довольно часто возникают случаи заболевания. Во всем остальном мире большого числа случаев оспы не бывает, поэтому против этого заболевания не вакцинируют», — заключил вирусолог.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что всем следует беспокоиться из-за распространения оспы обезьян.