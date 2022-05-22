Байден посоветовал всем беспокоиться из-за оспы обезьян

Президент США Байден заявил, что следует беспокоиться из-за распространения оспы обезьян

Президент США Джо Байден считает, что всем следует беспокоиться из-за распространения оспы обезьян. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами перед вылетом из южнокорейского Пхёнтхэка, сообщается на сайте Белого дома.

«Мне еще не говорили о масштабах воздействия, но это то, о чем всем следует беспокоиться», — посоветовал американский лидер. Байден также рассказал, что специалисты работают над подбором подходящей вакцины.

Ранее британский таблоид Mirror увидел «русский след» в распространении оспы обезьян — журналисты заявили, что Россия до начала 1990-х годов рассматривала возможность использования инфекции в качестве биологического оружия. Британское издание обратило внимание на давние интервью с бывшим советским экспертом и замруководителя программы СССР по биологическому оружию Канатом Алибековым, ныне живущим в США.

Всемирная организация здравоохранения сообщила ранее об увеличении числа случаев заражения людей оспой обезьян. На данный момент 92 случая подтверждены лабораторно, в отношении 28 проводится исследование.