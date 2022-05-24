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Британский вирусолог оценил вероятность эпидемии оспы обезьян

Британский вирусолог Джонс заявил, что эпидемия оспы обезьян крайне маловероятна

Фото: Christine Uyanik / Reuters

Эпидемия оспы обезьян любого масштаба крайне маловероятна, поскольку вирус плохо передается, также у человечества уже есть методы борьбы с ним. Таким образом вероятность новой эпидемии оценил профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс в беседе с «Лентой.ру».

Специалист подчеркнул, что опасность заболевания преувеличена. Вирус плохо передается и, как правило, протекает в легкой форме, и для его лечения существует как вакцина, так и противовирусная медикаментозная терапия.

«Оспа обезьян не несет эпидемиологической угрозы. [Распространение вируса] можно контролировать, и в целом число случаев остается низким. Они не растут в геометрической прогрессии», — заявил вирусолог.

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Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об увеличении числа случаев заражения людей оспой обезьян. По состоянию на 22 мая за пределами африканских стран, для которых заболевание является эндемическим, лабораторно были подтверждены 92 случая, в отношении еще 28 проводилось исследование.

Валентина Шварцман
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