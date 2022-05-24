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Турция создаст зону безопасности у южных границ

Эрдоган заявил, что Турция создаст зону безопасности у южных границ глубиной в 30 км

Фото: Pixabay

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика завершит создание зоны безопасности у южных границ глубиной в 30 километров. Его слова приводит ТАСС.

«Тем временем мы работаем над недостающими частями нашей работы по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль наших южных границ. Районы, которые являются центром нападений против нашей страны, являются нашим приоритетом», — указал глава государства.

Он отметил, что операции начнутся, как только вооруженные силы Турции и разведка завершат подготовку. Эрдоган сообщил, что решения по данному вопросу будут приняты в четверг 26 мая в ходе заседания Совета национальной безопасности.

Ранее президент Турции прокомментировал позицию о страны о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Он заявил, что в ее основе лежит борьба с террором. Глава государства назвал точку зрения Анкары не враждебной альянсу.

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Марина Совина
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