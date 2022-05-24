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Названы главные трудности россиян при планировании поездки в Европу

«Ъ»: стоимость билетов в Европу с пересадками может достигать 150 тысяч рублей

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Эксперты туриндустрии назвали главные проблемы, с которыми сталкиваются россияне при планировании поездки в Европу в условиях санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, несмотря на то, что многие государства начали снимать антиковидные ограничения на въезд туристов, попасть в Европу россиянам сейчас достаточно трудно из-за отсутствия прямого авиасообщения.

По словам председателя совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрия Горина, улететь в европейские страны сейчас можно с пересадкой в Стамбуле, Дубае, Абу-Даби или Ереване, однако стоимость билетов может достигать 150 тысяч рублей.

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Более бюджетным вариантом может стать пересечение сухопутных границ с Литвой или Эстонией, однако такая поездка может занять целые сутки.

Также специалисты напомнили об открытии сухопутной границы между Россией и Грузией, что дает еще одну возможность для стыковки. Тем не менее издание отмечает увеличение стоимости билетов во Владикавказ более чем в три раза.

Кроме того, сейчас наблюдается дефицит свободных мест для подачи заявлений на визу — в некоторые консульства записаться можно только на конец лета. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян уточнил, что в настоящий момент проблем нет только с записью в визовые центры Греции и Италии.

Ранее в мае власти Испании отменили ряд ограничений на въезд туристов в страну — путешественников освободили от предъявления сертификата о вакцинации. Въехать в королевство можно при наличии отрицательного ПЦР-теста или антиген-теста.

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Мария Гейн
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