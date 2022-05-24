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В Самарской области впервые пройдет фестиваль «Музыкальная экспедиция»

АТОР: фестиваль «Музыкальная экспедиция» пройдет в Самарской области со 2 по 5 июня

Фото: пресс-служба Волгафест-2021

В Самарской области для ценителей классической и джазовой музыки со 2 по 5 июня впервые пройдет международный фестиваль «Музыкальная экспедиция». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Фестиваль ведет свою историю с 2014 года и проводится в разных регионах России и знакомит их жителей и гостей с высокой музыкой на фоне уникальных природных ландшафтов и известных исторических объектов», — отметили специалисты АТОР и добавили, что художественным руководителем мероприятия выступает заслуженный артист России, виолончелист Борис Андрианов.

В первые дни «Музыкальной экспедиции» запланировано проведение нескольких концертов — в Струковском саду, старейшем парке Самары, расположенном на берегу Волги, и на территории дома-музея художника Ильи Репина в селе Ширяево.

4 и 5 июня пройдут выступления музыкальных коллективов в Самарском литературно-мемориальном музее имени Горького, в музее Модерна, в музее «Детская картинная галерея», в Художественном музее и на территории Немецкого дворика.

Ранее сообщалось, что 21 мая в нескольких российских регионах отпраздновали День Волги. Так, в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Волгограде прошла акция по очистке берега крупнейшей реки Европы от мусора. Кроме того, для участников «Дня Волги» была предусмотрена развлекательная программа.

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Валентина Процкова
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