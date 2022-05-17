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В нескольких регионах России отпразднуют День Волги

День Волги отпразднуют 21 мая в Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Волгограде

Фото: Иван Губский / ТАСС

Несколько российских регионов отпразднуют День Волги 21 мая — в честь этого пройдет масштабная экологическая акция по очистке берега крупнейшей реки Европы от мусора. Об этом стало известно из пресс-релиза национального проекта «Экология» АНО «Национальные приоритеты», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

В этом году главные мероприятия состоятся в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Волгограде — в каждом из городов-участников акции пройдет экофестиваль.

На специальных площадках будут работать интерактивные зоны для детей и молодежи, которые помогут узнать больше о влиянии загрязнений на акватории водных объектов, а также научат правилам сортировки отходов. Кроме того, для участников «Дня Волги» предусмотрена развлекательная программа: фотозона, живая музыка, викторины и розыгрыши экопризов.

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«Ключевая задача акции — обратить внимание жителей поволжских городов и всех остальных россиян на чувствительность речной экосистемы к воздействию человека, а также напомнить о важности защиты родной природы», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Ранее в мае сообщалось, что в России создадут федеральный маршрут для развития детского патриотического туризма. Проект «Патриотическое кольцо России» позволит объединить города-герои, города воинской и трудовой славы в единый маршрут. Одним из первых городов для детского патриотического туризма станет Волгоград.

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Мария Гейн
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