В Москве женщина набросилась с кулаками на пенсионерку из-за цветочных клумб

Москвичка избила на пенсионерку из-за просьбы не топтать клумбы с цветами

На северо-востоке Москвы женщина набросилась с кулаками на пенсионерку из-за просьбы не топтать клумбы с цветами. Пострадавшая после потасовки оказалась в больнице, пишет KP.RU.

Все произошло во дворе одного из жилых домов в Юрловском проезде. По словам источника издания, жильцы обратили внимание на москвичку с коляской, которой не понравились местные клумбы. Женщина прямо на глазах у маленького сына попыталась вытоптать часть цветов. Такое поведение не устроило живущую в этом доме пенсионерку. Она сделала матери замечание и попросила ее уйти.

В это время ребенок женщины начал убирать коляску с газона, а пенсионерка решила ему помочь. Неожиданно к ней подбежала мать мальчика и стала ее бить. Пожилая женщина от удара упала на асфальт.

Позже пенсионерку увезли в больницу с ушибами носа и головы.

Ранее в Тюмени подростки забросали камнями пожилого мужчину. На появившихся в соцсетях кадрах видно, как женщина удерживает мальчика, который издевался над пенсионером. Она хватает подростка за рукав куртки, но тот вырывается и начинает материться. Другие российские подростки со смехом наблюдают за происходящим.