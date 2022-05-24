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Российские подростки забросали камнями пенсионера и попали на видео

В Тюмени подростки забросали камнями пожилого мужчину и попали на видео

Подростки забросали камнями пожилого мужчину в микрорайоне Антипино в Тюмени, за пенсионера вступилась одна из местных жительниц. Видео опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно, как женщина удерживает мальчика, который издевался над пенсионером. Она хватает подростка за рукав куртки, но тот вырывается и начинает материться. Другие российские подростки со смехом наблюдают за происходящим.

Позже жительница Тюмени рассказала, что подростки толпой атаковали пожилого мужчину. Она вмешалась и разогнала хулиганов.

По словам россиянки, эти подростки неуправляемы, они и раньше беспричинно нападали на прохожих. Кроме того, родственница одного из мальчиков не стала отрицать, что те плохо воспитаны.

Нападением на пенсионера уже заинтересовались правоохранители. Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников подчеркнул, что сообщения об этом случае в дежурную часть не поступали, но сотрудники полиции организовали проверку.

Ранее в Кемеровской области подростки толпой избили в кафе защищавшего ребенка пожилого мужчину. Пенсионер попытался закрыть лежащего на полу ребенка своим телом. Подростков это разозлило, и они начали бить кулаками и ногами пожилого человека.

Анна Щербакова
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