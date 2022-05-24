Российский рыбак зацепился удочкой за провода и погиб перед супругой и детьми

«Российская газета»: уральский рыбак погиб, задев удочкой электропровода

В Пригородном районе Нижнего Тагила погиб рыбак после того, как зацепился удочкой за электропровода. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Свердловской области.

Вечером 23 мая уральский рыбак пришел на водоем, стал разворачивать снасти и задел линию электропередачи пятиметровым удилищем. Он скончался от удара током.

«На рыбалку он прибыл с супругой и детьми, которые в момент происшествия находились поодаль. Услышав крик, подбежали к главе семейства, но помочь ему было уже нельзя», — сообщил официальный представитель главка МВД области Валерий Горелых.

В обстоятельствах смерти мужчины разбираются следователи.

Ранее сообщалось, что в Малайзии крокодил напал на семилетнего мальчика, который играл с сестрами на берегу реки, утащил его под воду и убил. В реке проводятся поисково-спасательные операции.