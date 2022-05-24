В Турции заявили о появлении нового фронта противостояния России и НАТО

Anadolu: новый фронт противостояния России и НАТО поднял вопрос о третьей мировой войне

В Турции заявили о появлении нового фронта противостояния России и НАТО, который, по мнению экспертов, поднял вопрос о третьей мировой войне. Как отмечает агентство Anadolu, Москва хотела остановить расширение альянса на восток, но спровоцировала его расширение на север.

«В последние дни в борьбе России и НАТО открылся новый фронт. Швеция и Финляндия, много лет сохранявшие нейтралитет и даже во времена Советского Союза не чувствовавшие необходимости укрыться под зонтом НАТО, одновременно подали заявки на членство в альянсе», — указывает автор материала Ильяс Кемалоглу.

Он напомнил, что обе страны на протяжении всей истории неоднократно конфликтовали с Россией, они располагают серьезными вооружениями и сильными армиями. Еще одним значимым фактором является общая граница на протяжении 1325 километров.

В статье отмечается, что причиной такого решения стала российская политика, которая показала обратный эффект, вместо сдерживания НАТО события на Украине спровоцировали подачу заявок Швеции и Финляндии на членство в альянсе.

Издание напомнило, что российские официальные лица пообещали отреагировать должным образом, если вступление состоится. Россия укрепит свою границу с Финляндией и увеличит количество военнослужащих на этом направлении, уверен Ильяс Кемалоглу. Многое будет зависеть от шагов НАТО, ряд экспертов не исключает возникновение кризиса на российско-финской границе, добавил он.

«Расширение НАТО на север в очередной раз подняло вопрос вероятности третьей мировой войны. Возможно, это и преувеличение, но расширение НАТО и ответ России на него, вне всякого сомнения, не ослабят нестабильность и напряженность в регионе», — резюмировал автор статьи.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО ставит вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала. Дипломат напомнил, что Россия сдает в аренду Финляндии узкую полоску суши вдоль этого канала.

