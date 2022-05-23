Россия поставила перед Финляндией вопрос о статусе двух территорий

Постпред РФ при ЕС Чижов поставил перед Финляндией вопрос статуса двух территорий

Потенциальное вступление Финляндии в НАТО ставит вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, передает РИА Новости.

«Что касается Финляндии, то у меня сразу возникает вопрос в двух аспектах. Это статус Аландских островов, которые по международному договору имеют демилитаризованный статус. И вопрос о судьбе Сайменского канала, который был построен еще во времена Российской империи», — заявил дипломат.

Он отметил, что Сайменский канал связывает внутренние водные пути Финляндии с Финским заливом Балтийского моря. Чижов напомнил, что Россия сдает в аренду Финляндии узкую полоску суши вдоль этого канала. «Что теперь с этим будет? Надо посмотреть», — задался вопросом дипломат.

19 мая Турция проинформировала партнеров по НАТО, что выступает против присоединения к военному блоку Швеции и Финляндии. За вступление новых участников по правилам должны высказаться все участники альянса.