Рыбак выловил огромную древнюю рыбу с двумя рядами острых зубов

Reform Austin: рыбак выловил гигантского миссисипского панцирника возрастом до 100 лет

Рыбак вблизи американского города Хьюстон, штат Техас, выловил огромную аллигаторову щуку весом 136 килограммов и возрастом до 100 лет. Об этом сообщает Reform Austin.

Пейтон Мур обожает больших рыб. Недавно мужчина отправился на рыбалку на реку Баффало-Байу и стал обладателем самого крупного улова на своей памяти. Ему попался 136-килограммовый миссисипский панцирник, также известный как аллигаторова щука. Этот древний вид появился более ста миллионов лет назад, а его представители отличаются размерами и верхней челюстью с двумя рядами острых зубов.

О своем улове мужчина рассказал на YouTube. По его словам, он забросил удочку, неожиданно ощутил мощный рывок и понял, что на наживку попалась гигантская рыба. «Я почувствовал, как будто чья-то машина завелась и поехала по дороге, в то время как я цеплялся за нее», — рассказал американец.

Мур понимал, что рыба сильнее него. Чтобы выловить гигантского панцирника, его пришлось утомить, заставляя плавать по кругу. Затем американец обмотал лассо вокруг толстого тела рыбы и связал ей плавники. Борьба длилась около 15 минут. Выловленной рыбе было от 50 до 100 лет.

Мужчина, который раньше работал инструктором в Хьюстонском зоопарке, не имел намерения причинить панцирнику вред, поэтому отпустил свою добычу.

Аллигаторовы щуки, также называемые миссисипскими панцирниками, считаются самой крупной пресноводной рыбой Америки. Известны экземпляры, достигавшие 1,8 метра в длину и весившие до 159 килограммов. Вид встречается в Мексике и американских штатах Техас, Луизиана, Кентукки, Миссисипи, Алабама, Теннесси, Арканзас, Миссури, Иллинойс, Флорида и Джорджия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Канзас впервые поймали аллигаторову щуку. Огромная доисторическая рыба длиной 137,2 сантиметра и весом 17,9 килограмма попалась рыболову из канзасского города Осуиго.