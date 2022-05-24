В Турции рассказали об использовании Россией энергетического козыря в Европе

Yeni Safak: Россия продолжает использовать энергетический козырь в поставках газа в Европу

Россия продолжает использовать энергетический козырь в поставках газа в Европу, поскольку страны Европейского союза не могу в одночасье отказаться от российских нефти и газа. Об этом заявил профессор Эрдал Карагёль в статье турецкому изданию Yeni Safak.

Экономист напомнил, что Москва потребовала оплачивать газ в рублях. Изначально требование было отвергнуто всеми европейскими странами, однако из-за возможных проблем с безопасностью энергоснабжения между ними возникли разногласия.

С учетом объемов природного газа, потребляемого странами, в которые Россия прекратила поставки, их легко компенсировать из альтернативных источников, указал автор статьи.

«Однако Россия ясно дает понять, что, когда придет время, она без колебаний применит свое энергетическое оружие. Европейским странам сложно за короткое время уменьшить свою высокую зависимость от России из-за трудностей, с которыми они вскоре столкнутся в сфере безопасности энергоснабжения при компенсации нехватки», — подчеркнул Эрдал Карагёль.

Он добавил, что европейским странам, закупающим газ у России, пора принимать решение, поскольку оплата поставок за апрель должна быть проведена в мае. Продолжение закупки газа фактически прекращает действие экономических санкций, поскольку доходы от продажи нефти и газа продолжают поступать в российский бюджет, резюмировал эксперт.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ в Европу бесплатно в случае отказа покупателей оплачивать его рублями.

