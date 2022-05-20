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В Кремле исключили бесплатные поставки газа в Европу

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Россия никому не будет бесплатно поставлять газ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Россия не будет поставлять газ в Европу бесплатно в случае отказа покупателей оплачивать его рублями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«Мы не имеем информации о всех компаниях, с которыми заключены контракты у "Газпрома", это не наша прерогатива. По деталям нужно спрашивать, конечно же, "Газпром". Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — отметил официальный представитель Кремля, исключая подобный сценарий.

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Так он прокомментировал заявление финской компании Gasum об отказе платить за поставки из России рублями. Хельсинки ожидает прекращения поставок российского топлива в ближайшие дни.

В конце марта президент Владимир Путин поручил перевести оплату поставок российского газа в европейские страны, которые российские власти считают «недружественными», в рубли. При этом, согласно опубликованной позднее схеме, оплата будет по-прежнему производиться в евро на открытый в Газпромбанке счет, после чего кредитная организация будет покупать на полученную валюту рубли на внутреннем рынке.

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Платон Щукин
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