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Названа единственная цель отказа Европы от российского газа

Замглавы ФНЭБ Гривач заявил, об острой нужде Европы в газе из России

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Отказы европейских стран от российского газа не имеют никакую иную цель, кроме декларации политической позиции, считает заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Европа продолжает остро нуждаться в российском газе, высказался эксперт в разговоре с «Лентой.ру».

«На сегодняшний день эти отказы европейских стран от газа из России не имеют никакого смысла, кроме некой политической декларации. Европе, очевидно, нужен российский газ, они тщательно избегают даже обсуждения эмбарго по газу, а отдельные эксцессы вроде Польши или Финляндии имеют глубокую политическую подоплеку», — заявил Гривач.

Поляки в этой ситуации выступают в качестве тарана, считает эксперт, а финским властям нужно дополнительно показать своим гражданам, зачем они отказались от военного нейтралитета. «И ситуация с Болгарией, которая уже публично жалеет о решении не платить, когда почти все остальные перешли на новую форму оплаты, очень характерна», — заключил он.

Ранее стало известно, что Болгария начнет консультации с Еврокомиссией (ЕК) по вопросу оплаты рублями за российский газ от безысходности. Решение отказаться от поставок российского газа София приняла из общей солидарности со странами Запада. Однако такой разрыв связей с Москвой обернулся против самой Болгарии, утверждает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила против немедленного запрета на российскую нефть, заявив, что Европейский союз (ЕС) не может ввести полный и немедленный запрет.

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Виктория Немис
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