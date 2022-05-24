Положение Болгарии после отказа от газа из России сочли безвыходным

Аналитик Юшков счел безвыходным положение Болгарии из-за решения по газу

Болгария начнет консультации с Еврокомиссией (ЕК) по вопросу оплаты рублями за российский газ от безысходности. Как София оказалась в безвыходном положении, в беседе с «Лентой.ру» объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Коллективный план

Решение отказаться от поставок российского газа Болгария приняла из общей солидарности со странами Запада. Однако такой разрыв связей с Москвой обернулся против самой Софии, утверждает Игорь Юшков.

«Болгария явно не сама принимала решение отказаться от российского газа. Им наобещали, что им помогут, все будет замечательно, что все так будут делать. В итоге Болгария отказалась от российского газа, а все остальные перешли на рублевые расчеты. Мы видим, что сейчас газ продолжает идти, в Европе никакого единства по этому вопросу нет, многие компании уже перешли на рублевые расчеты, и ничего страшного не произошло», — объяснил он.

Болгария отказалась, но получается, что газа нет, кредитов никаких не дали, через Грецию ничего не приходит. Получается, ты остался без газа, без денег и не очень понятно, что теперь делать. Поэтому болгары начинают давать заднюю и пытаются вернуться к закупке российского газа. Но из-за того, что это страна с ограниченным суверенитетом, скажем так, они сейчас не могут принять самостоятельного решения, и смотрят, что скажет Брюссель Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Не в первый раз

Болгария ранее уже оказывалась в невыгодном для себя положении из-за отказа от российского газа, напомнил Юшков.

«Первый раз это было, когда их заставили отказаться от сверхвыгодного для них проекта "Южный поток". Тогда газопровод должен был пройти из России в Болгарию по Черному морю, три миллиарда кубов должны были остаться в Болгарии, причем им давали скидку на этот газ, а 60 миллиардов кубов должны были пойти транзитом. Болгария получала бы деньги и повысила бы свой статус в качестве важной страны-транзитера для всей Европы. Тут же к ним приехала делегация американских сенаторов и заставила их отказаться. То же самое и сейчас», — сказал аналитик.

Ранее глава Министерства энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что представители республики в ближайшее время обсудят с Еврокомиссией вопрос об оплате российского газа в рублях. Так он ответил на вопрос журналиста, нужно ли странам вроде Болгарии, Польши и Финляндии по-прежнему отказываться от открытия рублевых счетов даже после того, как это сделают немецкие и итальянские импортеры.

«Это очень хороший вопрос, который мы поднимем на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если же есть какие-то исключения, мы их изучим и поймем, как это повлияет на всю систему», — сказал министр.

Согласно указу президента России Владимира Путина, Москва перешла на расчеты в рублях за энергоресурсы с «недружественными странами». Покупатели должны открыть в Газпромбанке рублевый счет, а платежи переводить валюте контракта. После поступления денег Газпромбанк самостоятельно конвертирует их в рубли и переведет продавцу.

В Евросоюзе считают, что оплата в рублях нарушает антироссийские санкции, введенные после начала специальной военной операции на Украине.

Болгария одной из первых отказалась платить в рублях, после чего «Газпром» приостановил поставки голубого топлива в республику.

