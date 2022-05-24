Экономист оценил вероятность голода на Украине

Экономист Мовчан счел маловероятным голод на Украине

Даже в условиях вооруженного конфликта Украина находится в более выигрышной ситуации в вопросе продовольствия, чем беднейшие страны, пострадавшие от мирового кризиса, как, например, африканские государства, считает экономист Андрей Мовчан. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность голода на Украине.

Ранее телеканал «1+1» заявил, что на Украине образовался острый дефицит гречки из-за разрыва торговли с Россией. Кроме того, страна не может полноценно проводить посевные работы.

Африке хуже

«Конечно, боевые действия вызывают проблемы со снабжением, это очевидно», — сказал Мовчан. Другое дело, что Украина находится в относительно хорошем положении, поскольку получает помощь, в том числе и продовольственную, в больших объемах, подчеркнул он.

Экономист предположил, что поставок продовольствия на Украине хватит как минимум на год. Кроме того, поставки могут осуществляться за счет закупок на кредитные деньги, благотворительной помощи различных организаций.

«Как ни парадоксально, но Украина оказалась в лучшем положении, чем, например, страны Центральной Африки, которые просто бедные и не могут кормить людей. Значительный рост цен на продовольствие в мире создал серьезнейшие проблемы для таких государств», — объяснил экономист.

Он добавил, что африканским странам тоже попытаются помочь такие организации, как ООН и прочие. Кроме того, экономист напомнил, что многие крупные государства, Китай, США, Канада уже распечатывают стратегические запасы зерна.

«Все заявили, что распечатывают запасы и будут поставлять их на рынок. Но нужно понимать, что в мире ежегодно несколько миллионов человек умирают от голода. Так устроена жизнь. В этом году умрут больше», — заключил Мовчан.

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов спрогнозировал глобальный продовольственный кризис на фоне усиления санкционного давления. По мнению эксперта, кризис будет вызван нарушениями хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений, нарастающим дефицитом и ростом цен на энергоносители.