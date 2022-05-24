Джейсон Момоа спас Эмбер Херд от увольнения из второй части «Аквамена»

Джейсон Момоа помог Эмбер Херд сохранить роль во второй части «Аквамена»

42-летний американский актер Джейсон Момоа спас свою коллегу, 36-летнюю американскую актрису Эмбер Херд от увольнения из второй части фильма «Аквамен». Об этом сообщает DailyMail.

Петиция, созданная поклонниками Джонни Деппа, бывшего супруга актрисы, собрала 4 миллиона подписей в поддержку того, чтобы уволить Херд из второй части картины. Киностудия Warner Bros., занимающаяся производством фильма, сократила роль актрисы в проекте до 10 минут.

От увольнения бывшей супруги Деппа из «Аквамена» ее спас коллега по съемочной площадке Момоа, который настоял на том, что Херд должна остаться в картине. Об этом сообщила голливудский продюсер Кэтрин Арнольд, заявив о том, что актер «крайне предан ей и совершенно непреклонен».

Инициативу оставить Херд в фильме поддержал еще один участник съемочной площадки, режиссер франшизы Джеймс Ван.

При этом Арнольд подчеркнула, что основной причиной сокращения роли Херд в фильме стало не ее скандальное судебное разбирательство с Деппом, а тот факт, что между Эмбер и Джейсоном не произошло «химии» на съемочной площадке.

Гонорар актрисы в размере 2 миллионов долларов, изначально прописанный в контракте с киностудией, будет выплачен Херд в полном размере.

Ранее сестра американской актрисы Эмбер Херд Уитни Энрикес выступила в суде, где рассказала о насилии со стороны бывшего мужа родственницы, звезды «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа.