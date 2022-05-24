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Крупнейший в мире производитель сахара задумал ограничить поставки за рубеж

Индия задумала ограничить экспорт сахара до 10 миллионов тонн

Фото: Amit Dave / Reuters

Индия — крупнейший производитель сахара в мире — задумала уменьшить поставки за рубеж впервые за шесть лет. Правительство пытается стабилизировать резкий рост цен на внутреннем рынке и восстановить предложение, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Такая мера приведет к ограничению экспорта сахара из Индии до 10 миллионов тонн в этом сезоне. Согласно источникам, это незначительное сокращение, поэтому заводы и правительство не столкнутся с серьезными проблемами. Дефицит предложения мог быть вызван повышением расходов производителей из-за высоких цен на электроэнергию на фоне обострившегося конфликта на Украине.

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Объемы сахара на мировом рынке становятся все меньше. Бразилия, абсолютный лидер по поставкам этого товара за рубеж, уже начала отказываться от торговли своей традиционной продукцией. Бразильские заводы перешли на этанол, используемый в качестве топлива. Так, производство сахара в стране в апреле сократилось на 38,7 процента в годовом выражении. Такое решение было принято, чтобы заводы могли заработать деньги в условиях глобального энергетического кризиса. Сложившаяся ситуация может грозить глобальным дефицитом сахара, считают эксперты.

Ранее миру предсказали усугубление продовольственного кризиса. На всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о рисках глобальной продовольственной катастрофы из-за происходящего на Украине. С ним согласился специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро и добавил, что сильнейший голод угрожает 94 странам.

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Платон Щукин
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