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Россиянка избила табуреткой и прижгла сына утюгом за прогулку без спроса

В Иркутской области мать избила табуреткой и прижгла сына утюгом за прогулку без спроса

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Жительница Иркутской области избила табуреткой и прижгла сына утюгом за то, что он гулял без спроса. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

26-летняя Евгения выпивала дома, когда вернулись двое ее детей — восьмилетний Дима и шестилетний Максим. Она разозлилась на то, что мальчики не спросили разрешения и ушли на прогулку, и начала их избивать табуреткой по голове, а потом схватила горячий утюг и приложила его к правому бедру старшего сына.

Когда ребенок пришел в себя, она отвела его к своей сестре — та обратилась отвезла его в больницу Саянска. Мать задержали, возбуждено уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Выяснилось, что она у нее уже есть судимость.

По данным Telegram-канала SHOT россиянка говорит, что хотела только припугнуть детей, но в порыве злости не смогла совладать с собой и «совершила глупость».

Ранее стало известно, что в Туве отец до смерти избил свою девятимесячную дочь за то, что она плакала.

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Евгения Куликова
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