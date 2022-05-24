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Дочь Мизулиной назвала уехавших из России «кукарекающими петухами»

Дочь сенатора Мизулиной назвала уехавших из России «кукарекающими петухами»

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина назвала уехавших из России «кукарекающими петухами», а их отъезд из страны — очищением от нежелательных граждан. Такое заявление дочь сенатора Елены Мизулиной сделала во время выступления на международном форуме «Новые смыслы новой реальности», прямую трансляцию которого ведет МИА «Россия сегодня».

Некоторые кукарекающие петухи сделали ряд заявлений и покинули нашу страну. За это, конечно, мы благодарим отдельных наших партнеров, потому что это очищение от этих нежелательных граждан без их поддержки никогда бы не произошло

Екатерина Мизулина

Мизулина также заявила, против России ведется информационная атака, задачами которой являются: посеять хаос и панику, расчеловечить россиян, образ русских во всем мире, а также выбить Россию из мирового пространства.

Международный форум «Новые смыслы новой реальности» проходит 24 мая в Москве. В мероприятии принимают участие представители Госдумы и Совета Федерации, блогеры и лидеры мнений, а также руководители и журналисты центральных СМИ. Они обсуждают меняющуюся ситуацию в мире, борьбу с неонацизмом, информационными войнами, двойные стандарты в контексте прав человека.

В апреле председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал чиновников и бизнесменов, уехавших из страны, предателями и представителями «пятой колонны».

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Евгения Куликова
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