В СКР возбудили дело после обстрела автомобиля с российским корреспондентом

СКР возбудил дело после обстрела ВСУ машины с журналистом агентства «Россия сегодня» в ЛНР

В Следственном комитете России (СКР) возбудили дело о покушении на убийство двух лиц и воспрепятствовании законной деятельности журналиста после обстрела автомобиля, в котором находились водитель и корреспондент агентства «Россия сегодня». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дороге «Старобельск-Рубежное» в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли машину журналиста, освещавшего проведение российскими военными спецоперации.

Сейчас следователи из СКР и их коллеги из правоохранительных органов ЛНР устанавливают личности тех, кто совершил это преступление.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил дела после обстрелов Белгородской и Курской областей. По данным следствия, 17 мая украинские военные, используя системы залпового огня, обстреляли поселок городского типа Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области, в результате пострадала сельскохозяйственная техника. В этот же день ВСУ обстреляли село Безымено в Белгородской области, из-за чего 70-летний мирный житель получил осколочное ранение.