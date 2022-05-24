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Россияне заметили ухудшение качества продуктов

Россияне заметили ухудшение качества колбасы

Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»

В России ухудшилось качество колбасных изделий, консервов и молочной продукции, об этом заявили опрошенные в исследовании, которое провел Центр изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества совместно с Аналитическим центром НАФИ.

В основном россияне заметили, что ухудшилось качество колбасы (33 процента). Также они называли консервы (25 процентов), молочную продукцию (21 процент), овощи (20 процентов). По 19 процентов заявили, что ухудшилось качество кофе, кондитерских изделий, алкоголя, фруктов, хлеба и хлебобулочных изделий.

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В целом 72 процента не заметили изменения качества большинства продуктов. При этом 20 процентов россиян сообщили, что, по их мнению, детское питание стало лучше. Около 14 процентов считают, что улучшился хлеб, 13 процентов довольны возросшим качеством овощей, а 12 процентов — кондитерских изделий. При этом 27 процентов респондентов прогнозируют снижение качества алкоголя, 25 процентов — колбасы, 24 процента — консервированных фруктов, а 23 процента — консервов.

Около трети российских марок сливочного масла в низком ценовом сегменте являются фальсификатом, заявили ранее в Роскачестве. Производители снижают его себестоимость за счет замены молочного жира растительным.

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Платон Щукин
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