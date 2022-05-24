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Разрушившая приютившую ее семью беженка с Украины объяснилась

The Sun: разрушившая семью беженка с Украины обвинила в случившемся жену избранника

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинская беженка София Каркадым, которая за десять дней разрушила приютившую ее британскую семью, объяснила таблоиду The Sun, что в крахе своих отношений виновата только бывшая жена ее нового избранника.

«Я не разлучница. Это вздор. Я никогда не думала и не планировала прийти в их дом и забрать Энтони у Лорны. Это никогда не приходило мне в голову. Мне нравилась эта семья. Я проводила много времени с Лорной и пыталась ей помочь. Но она была двуличной», — заявила собеседница издания.

Она пояснила, что постоянные подозрения и давление бывшей жены «только сблизили» Энтони с ней. Каркадым отметила, что женщина создала ситуацию, постоянно предполагая, что ей изменяют, хотя этого не были.

При этом она рассказала, что бывшие супруги разрушили свои отношения задолго до ее приезда. «Их отношения были неправильными. Все это не моя работа», — пояснила она.

Ранее 28-летняя Лорна Гарнетт рассказала, что ее 29-летний партнер Тони сбежал с 22-летней Софией Каркадым, ИТ-специалисткой из Львова, которую пара приняла в свой дом. По словам мужчины, решение помочь беженке принял он. Всего через десять дней после того, как Каркадым появилась в доме Гарнетт, Тони заявил о том, что хочет быть с ней и уходит из семьи.

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Марина Совина
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