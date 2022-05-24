В Кабардино-Балкарии завершился международный фестиваль «Шемякинская весна»

В Кабардино-Балкарии завершился международный фестиваль искусства «Шемякинская весна»

Международный фестиваль Шемякинская весна, который проводили в 13 раз, завершился в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, в 2022 году первую детскую школу искусств Баксана на творческом смотре представили больше 30 детей — юные художники, участники театра этномоды, отделений вокала, фортепиано и струнных народных инструментов. Отмечается, что оценивали работы воспитанников художники, представители сферы образования и молодежные активисты.

Согласно материалу, гран-при фестиваля получила воспитанница отделения декоративно-прикладного искусства Саида Крымшокалова — за ширму из дерева и эко-кожи, расписанную в технике «батик». Известно, что работа, выполненная в национальном стиле, получила название «Прекрасная Мари».

Ранее в Тульской области открылся проект «Музейное лето», разработанный по инициативе губернатора области Алексея Дюмина. В рамках события планируется провести театральный фестиваль «Толстой» в Ясной Поляне, а также Поленовские пикники, фестиваль авторской песни «Куликово поле» и другие праздничные мероприятия.

