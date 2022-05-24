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Дзюба поднял на смех сменившего имидж Кокорина со словами «вот это рожа»

Футболист Артем Дзюба поднял на смех Александра Кокорина из-за смены цвета волос
Александр Кокорин

Александр Кокорин. Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Российский футболист Артем Дзюба поднял на смех нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина из-за нового цвета волос. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Кокорин поделился в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) снимком, на котором запечатлен с окрашенными в блонд прядями. Спортсмен позировал на фоне моря в футболке и солнечных очках.

В свою очередь, Дзюба высказался под публикацией насчет смены имиджа бывшего партнера по клубу «Зенит». «Вот это рожа», — прокомментировал он кадр, дополнив свои слова эмодзи, обозначающими смех.

Ранее в мае агент Александра Кокорина Тимофей Бердышев озвучил планы игрока на будущее. Представитель 31-летнего форварда заявил, что Кокорин сохранил стремление выступать в Италии.

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Алина Гостева
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