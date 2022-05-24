Агент Кокорина озвучил планы игрока на будущее

Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина заявил, что игрок решил играть в Италии

Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев озвучил планы игрока на будущее. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Представитель 31-летнего форварда заявил, что Кокорин сохранил стремление выступать в Италии. Бердышев выразил надежду, что ситуация с игровой практикой изменится для россиянина в следующем сезоне.

20 мая «РБ Спорт» сообщил о стремлении «Фиорентины» избавиться от футболиста. По словам источника в клубе, «фиалки» готовы отдать Кокорина бесплатно, если ему удастся договориться с новой командой.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах «фиалок» во всех турнирах. Он присоединился к клубу в январе 2021-го.

Кокорин известен по выступлениям за «Спартак», «Сочи», «Зенит» и «Динамо». До 2017-го нападающий привлекался к играм за национальную команду. В составе сборной России он забил 12 голов в 47 матчах.