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Стоимость Кокорина на трансферном рынке посчитали нулевой

«РБ Спорт»: «Фиорентина» готова отдать Александра Кокорина бесплатно

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Стало известно о позиции «Фиорентины» относительно будущего российского нападающего клуба Александра Кокорина. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Собеседник издания, связанный с «фиалками», рассказал, что «Фиорентина» разочаровалась в российском форварде. Нынешнюю стоимость Кокорина на трансферном рынке он посчитал нулевой. По данным «РБ Спорт», итальянцы готовы бесплатно отдать игрока, если россиянин договорится с новым клубом.

15 марта портал Transfermarkt зафиксировал понижение трансферной стоимости форварда. Тогда она составила 900 тысяч евро. В декабре 2021-го Кокорин оценивался в два миллиона евро.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах «фиалок» во всех турнирах. Он присоединился к клубу в январе 2021-го.

Николай Костюков
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