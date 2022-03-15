Стоимость нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина снизилась до 900 тысяч евро

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин снова подешевел по оценке портала Transfermarkt. Профиль игрока доступен на сайте.

Зафиксировано очередное понижение трансферной стоимости 30-летнего форварда, теперь она составляет 900 тысяч евро. В декабре 2021-го Кокорин оценивался в два миллиона евро.

В июне 2021 года на портале Transfermarkt отображалось значение в 3,5 миллиона евро. В начале года, когда Кокорин присоединился к итальянскому клубу, его стоимость оценивалась в 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Кокорин почти не появлялся на поле в составе «фиалок». На его счету шесть матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Клуб предпринимал попытки избавиться от игрока.

Кокорин известен по выступлениям за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». До 2017 года он привлекался к играм за сборную России.