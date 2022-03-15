Кокорин снова подешевел
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин снова подешевел по оценке портала Transfermarkt. Профиль игрока доступен на сайте.
Зафиксировано очередное понижение трансферной стоимости 30-летнего форварда, теперь она составляет 900 тысяч евро. В декабре 2021-го Кокорин оценивался в два миллиона евро.
В июне 2021 года на портале Transfermarkt отображалось значение в 3,5 миллиона евро. В начале года, когда Кокорин присоединился к итальянскому клубу, его стоимость оценивалась в 4,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Кокорин почти не появлялся на поле в составе «фиалок». На его счету шесть матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Клуб предпринимал попытки избавиться от игрока.
Кокорин известен по выступлениям за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». До 2017 года он привлекался к играм за сборную России.