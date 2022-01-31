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Названы варианты продолжения карьеры для Кокорина

«Фиорентина» попробует отдать Александра Кокорина в российский или турецкий клуб

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

«Фиорентина» попробует организовать переход российского нападающего Александра Кокорина в другой клуб в заключительный день трансферного окна. Об этом сообщает Fiorentina.it со ссылкой на La Nazione.

«Фиалки» готовы к расторжению контракта в том случае, если претендента на 30-летнего форварда не найдется. Кокорин может продолжить карьеру в турецком или российском чемпионате. 31 января — заключительный день трансферного окна в Италии. В Турции дозаявочный период действует до 8 февраля, в России — вплоть до 22 февраля.

В начале декабря 2021 года в «Фиорентине» заявили о готовности отдать российского нападающего в аренду в зимнее трансферное окно. Контракт Кокорина с клубом рассчитан до лета 2024 года, оклад форварда составляет 1,8 миллиона евро за год.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету нет и часа игрового времени.

Николай Костюков
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