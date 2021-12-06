Названо условие расторжения контракта Кокорина с «Фиорентиной»

La Nazione: «Фиорентина» разорвет контракт с Кокориным, если не отправит его в аренду

В руководстве итальянской «Фиорентины» назвали условие для досрочного расторжения контракта с российским нападающим Александром Кокориным. Об этом сообщает Fiorentinanews со ссылкой на La Nazione.

По информации источника, если клубу не удастся отправить футболиста в аренду в другую команду, то они досрочно разорвут с ним контракт, действующий до 2024 года. Отмечается, что «Фиорентина» уже ищет подходящие команды для Кокорина, чтобы уже в январе избавиться от игрока.

В конце ноября сообщалось, что Кокорин может продолжить карьеру в Катаре. Однако конкретные претенденты на россиянина не назывались.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырех матчах итальянского чемпионата. Он не отметился результативными действиями. На фоне травм футболисту не удается закрепиться в составе «Фиорентины». С 2011-го по 2017 год он привлекался к играм за сборную России.