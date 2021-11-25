Названы варианты продолжения карьеры для Кокорина

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в Катаре. Об этом сообщает Calciomercato с ссылкой на Corriere dello Sport.

В услугах 30-летнего форварда заинтересованы не только катарские, но и российские клубы. Однако конкретных претендентов на Кокорина и его точные варианты продолжения карьеры итальянское издание не называет.

СМИ неоднократно сообщали о готовности руководства «Фиорентины» расстаться с российским нападающим. Вместе с этим, в самом клубе опровергают скорый уход Кокорина из команды. «Фиалкам» приписывали стремление отправить игрока в аренду или же досрочно расторгнуть с ним контракт.

На фоне травм Кокорину не удается закрепиться в составе «Фиорентины». В нынешнем сезоне он лишь трижды появился на поле в составе итальянского клуба.

Кокорин известен по выступлениям за российские клубы: «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». С 2011 по 2017 год он привлекался к играм за сборную России.