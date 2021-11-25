Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Спартак М
Москва, Россия
Матч завершен
2:1
Наполи
Неаполь, Италия
Лига Европы • Группа C. 5-й тур
Бешикташ
Стамбул, Турция
Матч завершен
1:2
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Лига чемпионов • Группа C. 5-й тур
Интер М
Милан, Италия
Матч завершен
2:0
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Лига чемпионов • Группа D. 5-й тур
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Матч завершен
0:5
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Лига чемпионов • Группа A. 5-й тур
Атлетико М
Мадрид, Испания
Матч завершен
0:1
Милан
Милан, Италия
Лига чемпионов • Группа B. 5-й тур
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Матч завершен
0:3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Лига чемпионов • Группа D. 5-й тур
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Матч завершен
2:1
ПСЖ
Париж, Франция
Лига чемпионов • Группа A. 5-й тур
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Матч завершен
2:0
Порту
Порту, Португалия
Лига чемпионов • Группа B. 5-й тур
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Матч завершен
3:1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Лига чемпионов • Группа C. 5-й тур
Последние новости
В России заявили об «исчезновении» бессимптомных носителей COVID-19
Диетолог назвал продукт для очищения организма от шлаков
Лоза ответил на письмо врачей с приглашением в «красную зону»
Биолог объяснила опасность исчезновения дельта-штамма коронавируса в России
Модель рассказала о вечеринках в особняке основателя Playboy
Ученый предсказал резкое падение социального статуса москвичей без мигрантов 
Раскрыта схема ревакцинации подростков от коронавируса
В Роспотребнадзоре прокомментировали самоликвидацию дельта-штамма
Украина нашла способ заставить Россию продлить транзит газа
Глава ЦРУ пригрозил России последствиями за «гаванский синдром» у дипломатов
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы варианты продолжения карьеры для Кокорина

Нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным интересуются клубы из России и Катара
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в Катаре. Об этом сообщает Calciomercato с ссылкой на Corriere dello Sport.

В услугах 30-летнего форварда заинтересованы не только катарские, но и российские клубы. Однако конкретных претендентов на Кокорина и его точные варианты продолжения карьеры итальянское издание не называет.

СМИ неоднократно сообщали о готовности руководства «Фиорентины» расстаться с российским нападающим. Вместе с этим, в самом клубе опровергают скорый уход Кокорина из команды. «Фиалкам» приписывали стремление отправить игрока в аренду или же досрочно расторгнуть с ним контракт.

На фоне травм Кокорину не удается закрепиться в составе «Фиорентины». В нынешнем сезоне он лишь трижды появился на поле в составе итальянского клуба.

Кокорин известен по выступлениям за российские клубы: «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». С 2011 по 2017 год он привлекался к играм за сборную России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт00:0123 сентября
Софья Акатьева

«У меня появился азарт»

В группе Тутберидзе — новая звезда. Как российская юниорка бьет мировые рекорды
06:3122 ноября

Губерниев отреагировал на решение Карпина остаться в сборной России

05:0922 ноября

Гольфист Тайгер Вудс вернулся к тренировкам после аварии с критичными травмами

23:5221 ноября

Третьяк рассказал о тревожных сигналах из НХЛ об участии игроков в Олимпиаде

Спорт00:0420 сентября
Александр Сизоненко (справа)

Русский Гулливер.

Советский баскетболист-гигант был известен на весь мир. Почему он умер в забвении и нищете?
22:3221 ноября

Карпин рассказал о роли Романцева в решении остаться в сборной России

21:3421 ноября

«Рубин» обыграл «Сочи» в матче РПЛ с двумя удалениями

20:4321 ноября

Карпин объявил решение о будущем в сборной России

Спорт00:0216 сентября
Сергей Карасев

«Рубцы на сердце от таких ошибок»

Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
20:2821 ноября

Медведев потерпел поражение в финале Итогового турнира ATP

19:0821 ноября

Большунов вошел в состав сборной России на первый этап Кубка мира

18:4321 ноября

Хэмилтон выиграл Гран-при Катара

Россия
«Случилось почти чудо»
В Японии исчез коронавирус. Когда это произойдет в России — отвечает биолог
Российский адмирал уверен, что «Курск» погиб от столкновения с подлодкой НАТО.
Что известно об этой версии трагедии?
«Это значит, что мой ребенок умрет?»
Степу спасет операция на сердце, но в России таких не делают. Ему нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Коренным здесь не место.
Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
Все материалы
Бывший СССР
Премьер Грузии оценил прогресс в политических отношениях с Россией
«Сын моджахеда будет моджахедом!»
После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
Украина обменялась данными о действиях России с разведками США и Британии
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Законопроект о продлении особого статуса Донбасса внесли в Раду
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.
Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
На Украине опровергли информацию о применении комплексов Javelin в Донбассе
Все материалы
Экономика
Apple приостановила продажи в Турции из-за обвала лиры
Польша обвинила Россию в росте цен на газ
Подняли тревогу.
Могут ли биткоины привести мир к климатической катастрофе?
Российский фондовый рынок закрылся падением
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Россия приготовилась к трудностям с добычей нефти
Полный набор.
Что умеют Huawei Watch GT 3 — стильные смарт-часы для спорта и отдыха
Все материалы
Силовые структуры
«Резали себе животы, чтобы прекратить мучения»
Как пытали заключенных в СССР и почему в России этому не положили конец?
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Мамука Шубитидзе (Турикела, или Мамука Кахетинский)«Выйду на свободу и сделаю из вас мясо!»
В России поймали самого неуловимого вора бывшего СССР. Как он скрывался 28 лет?
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Все материалы
Наука и техника
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
«Для большинства людей это слишком»
Самый подключенный в мире человек о свободе, тотальном контроле и поездке в Россию
Все материалы
Спорт
Тактаров вспомнил о негуманных тренировках по советской системе
16-летнего российского хоккеиста ввели в кому
«Я не хотела секса»
Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
Футболист «Ромы» отказался от переезда в Россию
Партнерский материал
Триумф «Зенита», падение «Спартака».
Месси против Гвардиолы, дебют Хави в Лиге чемпионов и судный день для наших клубов
Кулачные бои признали официальным видом спорта в России
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Все материалы
Культура
В Зарядье представят музыкальный проект в честь Александра Невского
Развод и девичья фамилия.
Адель выпустила первый альбом за шесть лет. Почему теперь ее называют главной певицей планеты?
Названа самая популярная песня всех времен
Американский папаша.
Уилл Смит сыграл отца самых титулованных спортсменок мира. Почему он заслужил «Оскар»?
Лидер «Алисы» Кинчев ответил на приглашение врачей в «красную зону»
Россию не понять.
Каким получился новый сезон скандального сериала «Великая» о Екатерине II, ее власти и оргиях?
Близкие госпитализированного создателя «Кинотавра» рассказали о его состоянии
Все материалы
Интернет и СМИ
Россиян предупредили о мошенничестве с возвратом пенсионных накоплений
«Он что, сверхчеловек?»
Американец уничтожает горы вредной и острой еды. Как он зарабатывает миллионы и не толстеет?
Сообщение о прошедших восемь километров детях-сиротах оказалось недостоверным
Самые опасные хакеры из России и стран бывшего СССР — кто они?
 
Ургант высмеял получение Павлом Дуровым французского гражданства
«Метастазы на теле демократии»
Facebook превратилась в Meta. Спасет ли это соцсеть после мощного удара по репутации?
Екатерина Мизулина прокомментировала нарушения Twitter российских законов
Все материалы
Ценности
Грудь Кристины Агилеры стала предметом обсуждения в сети
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в истории бренда
«Наш спаситель»
Как семья президента Таджикистана десятилетиями купается в роскоши, пока народ прозябает в нищете?
Бузова показала лицо до и после ретуши и удивила фанатов
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Женщина решила наклеить искусственные ресницы и не смогла закрыть глаз
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Советское пиво было хуже нынешнего»
Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Все материалы
Самый дорогой ВАЗ-2109 в России оценили в 1,5 миллиона рублей
Внедорожники, которые навсегда попрощались со здравым смыслом
Арабский трехосник, SUV-стелс и суперкар с гусеницей
В России появится новый кроссовер Geely на базе Volvo
SEMA: фрик-парад безумных кастом-мобилей
Нелепые, странные, сумасшедшие и просто дурацкие проекты
Очередь за новыми Renault Duster растянулась до следующего года
SEMA: самые крутые тюнинг-проекты из Города Греха
Тысячи лошадиных сил американского, немецкого и японского происхождения
Для беспилотных автомобилей откроют 140 улиц Москвы
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Старица. Музей пекарского дела«Мне всегда были интересны старинные вещи»
Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
Взять крепость.
История россиянина, который уехал в Англию, но вернулся и создал уникальный музей
«Если бы не Пушкин, кто бы знал?»
Как благодаря великому поэту обычное тверское село стало самым красивым в России
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В Туле выставили на продажу макет танка Т-34 из оригинальных деталей
На старинной водонапорной башне в Тобольске появится смотровая площадка
«Северная природа капризна и непредсказуема»
Что нужно знать туристу перед путешествием по Мурманской области?
Все материалы