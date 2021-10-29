В «Фиорентине» опровергли скорый уход Кокорина из клуба

«Фиорентина» не намерена отдавать Александра Кокорина в аренду

«Фиорентина» не намерена отдавать российского нападающего клуба Александра Кокорина в аренду в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Sport24.

Спортивный директор «фиалок» Даниэле Праде опроверг слухи о скором уходе форварда из клуба. «Информация в СМИ не соответствует действительности», — заявил функционер.

Ранее 29 октября издание La Gazzetta dello Sport сообщило о планах «Фиорентины» отдать Кокорина в аренду. Утверждалось, что клуб намерен подыскать замену 30-летнему россиянину.

В нынешнем сезоне Кокорин на фоне травм принял участие в трех матчах Серии А. Во всех встречах нападающий выходил на замену. Зарплата Кокорина в итальянской команде составляет 1,8 миллиона евро в год.

Кокорин известен по выступлениям за российские клубы: «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». С 2011 по 2017 год он привлекался к играм за сборную России.