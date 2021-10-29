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«Фиорентина» захотела избавиться от Кокорина

La Gazzetta dello Sport: «Фиорентина» отправит Александра Кокорина в аренду
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Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / globallookpress.com

Итальянская «Фиорентина» может избавиться от российского нападающего Александра Кокорина уже этой зимой. Об этом со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает Fiorentina.it.

«Фиалки» хотят отправить 30-летнего форварда в аренду и найти замену Кокорину. Такое решение принято на фоне постоянных травм россиянина. Изначально в руководстве итальянского клуба рассчитывали, что Кокорин сумеет пробиться в основной состав.

4 октября экс-игрок «фиалок» Массимо Орландо посмеялся над игрой россиянина за итальянцев. «Каждый раз, когда я вижу его на поле, он напоминает мне кого угодно, только не футболиста», — отметил Орландо.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в трех матчах Серии А и не отметился результативными действиями. Во всех встречах форвард выходил на замену, самым ранним оказалось его появление на поле на 77-й минуте игры с «Наполи» (1:2). Зарплата Кокорина в итальянской команде составляет 1,8 миллиона евро в год.

Кокорин известен по выступлениям за российские клубы: «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». С 2011 по 2017 год он привлекался к играм за сборную России.

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