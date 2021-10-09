Кокорину посоветовали сменить клуб

Известный английский футбольный тренер Гарри Реднапп оценил перспективы российского нападающего Александра Кокорина в итальянской «Фиорентине». Слова специалиста приводит «Рейтинг Букмекеров».

Реднапп посоветовал отечественному форварду сменить клуб, если ему не удастся зарекомендовать себя в составе «фиалок». «Если он не выходит на поле и понимает, что не нужен команде, то нужно двигаться дальше и подыскивать себе новый клуб. В футболе все скоротечно. Моргнешь глазами, а карьера уже кончилась. Так что сейчас ему необходимо получать игровую практику», — считает Реднапп.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в трех матчах чемпионата Италии и не отметился результативными действиями. Во всех встречах россиянин выходил на замену, самым ранним оказалось его появление на поле на 77-й минуте игры с «Наполи» (1:2). В своем дебютном сезоне за «Фиорентину» россиянин лишь четырежды появлялся на поле.

Кокорин известен по выступлениям за российские клубы: «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». С 2011-го по 2017 год он привлекался к играм за сборную России.

Реднапп работал в «Тоттенхэме» вместе с россиянином Романом Павлюченко. Он руководил клубом с 2008-го по 2012 год.