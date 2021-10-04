Бывший футболист «Фиорентины» посмеялся над Кокориным

Бывший футболист «Фиорентины» Массимо Орландо оценил игру форварда команды из Флоренции Александра Кокорина. Об этом сообщает Tutto Mercato.
Спортсмен посмеялся над россиянином. «Каждый раз, когда я вижу его на поле, он напоминает мне кого угодно, только не футболиста», — добавил Орландо.
29 сентября стал известен размер зарплаты Кокорина в «Фиорентине». Российский нападающий получает 1,8 миллиона евро в год и делит с тремя футболистами третье место по этому показателю в команде.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в трех матчах чемпионата Италии и не отметился результативными действиями. Во всех встречах россиянин выходил на замену, самым ранним оказалось его появление на поле на 77-й минуте игры с «Наполи» (1:2).