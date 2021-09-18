Кокорин впервые в сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины»

Российский нападающий Александр Кокорин вышел на замену в матче против «Дженоа»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле в матче чемпионата Италии против «Дженоа». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Главный тренер «фиалок» Винченцо Итальяно выпустил российского форварда на поле за десять минут до конца основного времени встречи. Кокорин за отведенный ему отрезок игрового времени заработал желтую карточку. «Фиорентина» одержала победу над «Дженоа» со счетом 2:1.

Таким образом, 30-летний нападающий впервые в сезоне появился на поле. Из-за травмы Кокорин не сумел закрепиться в основном составе клуба. В минувшем сезоне россиянин также редко появлялся на поле. На его счету лишь четыре матча.

Александр Кокорин перебрался в Италию из московского «Спартака». В чемпионате России он выступал за «Сочи», «Зенит» и «Динамо».

Также на счету Кокорина 12 голов в 47 матчах за сборную России. Он не привлекается к играм за национальную команду с 2017 года.