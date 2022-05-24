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Стены Кремля начали разбирать в российском городе

В Казани начали разбирать стены Кремля в рамках противоаварийных мероприятий

Фото: Telegram-канал «Подъём!»

Музей-заповедник «Казанский Кремль» отремонтируют. В рамках противоаварийных мероприятий стены постройки в российском городе начали разбирать, сообщает «Подъем».

По словам сотрудников музея, работы проводятся на участках, где начала отходить обкладка. Разбор здания контролируют власти города — от комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия было получено соответствующее разрешение.

В Казанском Кремле принесли извинения за временно закрытый в целях безопасности проход вдоль крепостных стен на ремонтируемом участке. Срок окончания работ неизвестен.

В апреле один из объектов культурного наследия решили отремонтировать в Москве. Департамент культурного наследия города выдал разрешение на реставрацию памятника герою известного произведения Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» Мальчишу-Кибальчишу. Монумент очистят, избавят от трещин, исправят деформированные места и покроют защитным слоем, постамент также приведут в порядок.

Александра Качан
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