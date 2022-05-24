Россияне сняли на видео выползающие на берег огромные глыбы льда

В Красноярском крае местные жители сняли на видео глыбы льда, выползающие на берег

В Дудинке Красноярского края россияне сняли на видео огромные глыбы льда, которые выползали на берег. Соответствующий ролик опубликован в группе «Подслушано в Дудинке» во «ВКонтакте».

Видео сняли местные жители на берегу Енисея в начале ледохода. На кадрах видны куски льда и комья снега, которые из-за волн выползают на берег.

«Смотри, как поднимает!» — эмоционально комментирует происходящее автор ролика.

Ранее в Хабаровске лед с Амура ворвался на набережную и снес ограждение. Ледоход выломал четыре пролета и повредил четыре бетонные световые опоры.