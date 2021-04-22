Ледоход проломил набережную с людьми в российском городе и попал на видео

Лед с Амура проломил набережную в Хабаровске и ворвался на пешеходную зону, где в тот момент находились люди. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как глыбы льда врываются на набережную и сносят ограждение. Ледоход выломал четыре пролета, сломал четыре бетонные световые опоры. Сейчас движение льда уже ограничили.

По словам властей, раньше ледоход не доставлял горожанам таких неудобств.

В Министерстве культуры Хабаровского края ТАСС рассказали, что будет проведена оценка состояния набережной, специалисты выяснят, не получила ли повреждения опорная стена и является ли набережная безопасной для посещения людей.

Ранее льдина откололась и унесла влюбленных по Северной Двине в Архангельске. 17-летний юноша и 16-летняя девушка отметили, что льдина большая и устойчивая, но они боялись, что она расколется. В итоге помощь спасателей не понадобилась, подростков спас очевидец.