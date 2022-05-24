Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США решили прекратить действие лицензии по выплате Россией госдолга

Минфин США с 25 мая прекратит действие лицензии, позволяющей России выплачивать госдолг

Фото: Andrew Kelly / Reuters

США решили прекратить срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга. Об этом сообщили в американском Минфине, передает ТАСС.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии. Документ утратит силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск).

Очередной платеж по двум выпускам еврооблигаций должен состояться 27 мая. Если платеж не будет проведен, вступит в силу 30-дневный льготный период, в который Россия сможет попытаться исполнить обязательства.

Ранее глава российского министерства финансов Антон Силуанов заявил, что страна не собирается объявлять дефолт, а если западные структуры закроются для платежей в иностранной валюте, то их придется проводить в рублях.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США решили прекратить действие лицензии по выплате Россией госдолга
Посол России рассказал о призывах ФБР к российским дипломатам предать родину
Заявление Байдена о помощи Тайваню сочли способной привести к войне ошибкой
В Москве предложение квартир под ключ в новостройках сократилось в два раза
В ДНР объяснили причину сдачи в плен военных с «Азовстали»
Американский конгрессмен заявил о прокси-войне Запада с Россией на Украине
АПЛ одобрила продажу «Челси» консорциуму бизнесмена из США
Эндокринолог назвала неочевидную для здоровья пользу свеклы
Шредер отказался от выдвижения своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома»
Минобороны России заявило о готовящихся СБУ провокациях в местах хранения зерна
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.