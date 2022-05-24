В Красном Лимане начались уличные бои

ДАН сообщило о начале уличных боев в Красном Лимане на севере ДНР

В городе Красный Лиман, расположенном на севере ДНР, начались уличные бои. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН).

По данным агентства, российские войска уже вошли в город, но еще не получили полного контроля над ним. Также сообщается об активной работе артиллерии, повсюду слышны взрывы.

Местные жители прячутся в убежищах, сообщает ДАН.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о начале штурма Красного Лимана. Он подчеркнул, что более половины города уже находится под контролем российских военных и сил республик Донбасса.